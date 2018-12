El extécnico de la NBA Rick Pitino, nuevo entrenador de Panathinaikos

No se comunicaron los detalles económicos del contrato del técnico de 66 años, ex de Boston Celtics y New York Knicks.

El Panathinaikos está invicto en la liga griega esta temporada, pero en la Euroliga no lo ha hecho tan bien, con apenas seis de sus catorce partidos ganados, lo que llevó al final de la etapa del entrenador español Xavi Pascual.

Además de a los Knicks (1987-1989) y los Celtics (1997-2001), el neoyorquino Pitino también entrenó a equipos universitarios de élite en su país, como la Boston University (1978-1982), Providence College (1985-1987), University of Kentucky (1989-1997) y University of Louisville (2001-2017).