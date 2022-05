"Larry Bird y Earvin 'Magic' Johnson ayudaron a definir la NBA moderna con su brillantez individual y su éxito de equipo en la década de 1980", les reconoció la liga de basquet norteamericana.

Johnson, de 62 años, fue uno de los jugadores más espectaculares de la historia y artífice de Los Ángeles Lakers del 'Showtime', que conquistaron cinco anillos en la década de 1980.

"Gracias a la NBA por nombrar el nuevo trofeo de MVP de las Finales de la Conferencia Oeste con mi nombre. ¡Me siento muy honrado y el trofeo es precioso!", agradeció Magic a través de Twitter.

Bird, por su parte, lideró a los Celtics a la conquista de tres anillos protagonizando una feroz rivalidad con Johnson que proyectó internacionalmente a la NBA antes del gran despegue con los Bulls de Michael Jordan en la década de 1990.

The NBA today unveiled a lineup of reimagined trophies for the NBA postseason, including an evolution of the Larry O’Brien Trophy, awarded annually to the NBA champions.Go behind-the-scenes to learn more about this new lineup of trophies! pic.twitter.com/wlwtkOPpxy