Miami derrota con facilidad a Denver; Meyers Leonard de pie en el himno

Al igual que hicieron el viernes el jugador Jonathan Isaac (Orlando Magic) y el entrenador Gregg Popovich (San Antonio Spurs), este sábado el pívot suplente de los Heat Meyers Leonard decidió no arrodillarse junto a sus compañeros durante el himno estadounidense y permaneció de pie.

Leonard, cuyo hermano mayor combatió con el ejército estadounidense en Afganistán, sí portó la misma camiseta con el lema "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa) que el resto de sus compañeros y rivales.

Como en las jornadas anteriores, la mayoría de los jugadores de ambos equipos retiraron sus nombres de las camisetas para lucir mensajes sociales, con alguna excepción como la estrella serbia de los Nuggets, Nikola Jokic, que mantuvo su apellido.

La figura de los Heat, Jimmy Butler, saltó a la pista antes del partido con una camiseta sin su nombre ni tampoco mensaje en la espalda pero después, como la NBA no lo permite, se la tuvo que cambiar por otra que sí lucía su apellido.

Desde el reinicio de la temporada el jueves todos los partidos están comenzando con los jugadores hincando la rodilla durante el himno, un gesto de apoyo a las masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial desencadenadas tras el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco hace dos meses.

Miami Heat player Meyers Leonard stands alone during the national anthem with his hand over his heart as the rest of the team kneels.How many more NBA players will have the courage to stand during the national anthem? pic.twitter.com/bUDOOFbya8