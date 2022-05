Jimmy Butler, con una exhibición de 32 puntos ante su exafición, lideró el triunfo en el Wells Fargo Center con el que Miami liquidó la eliminatoria por un global de 4-2.

La estrella de los Sixers, Joel Embiid, que compite con diversas lesiones en el rostro y una mano, trató de rebelarse contra la eliminación con 20 puntos y 12 rebotes pero contó con poco apoyo de compañeros como Harden, que certificó su fracaso en su primera temporada en Philadelphia con 11 puntos.

Aficionados de los Sixers abuchearon a sus jugadores durante el último cuarto mientras Butler les hacía gestos de despedida desde la pista.

Los Heat enfrentarán en las Finales de la Conferencia Este a los Boston Celtics o los Milwaukee Bucks, que dominan su serie por 3-2.

