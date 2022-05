Butler comandó a siete jugadores de los Heat con marcadores de doble figura con 23 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, seguido de Max Strus, quien tuvo una excelente actuación de 19 tantos y 10 capturas saliendo de la banca.

El próximo partido de esta serie, al mejor de siete desafíos, será el jueves en Filadelfia, donde los Heat pudieran definir el tope.

El Miami Heat tuvo una defensa muy férrea, al limitar a sus mejores anotadores de los Sixers como el camerunés Joel Embiid, con 17 tantos, y James Harden, con apenas 14 unidades.

