Mavericks caen ante Clippers de Kawhi y están en vilo por lesión de Doncic

La participación de la joya eslovena es clave para las aspiraciones de los Mavericks que, con la derrota del viernes por 130 a 122, están ahora en desventaja 1-2 ante los poderosos Clippers, uno de los grandes aspirantes al anillo en Disney World (Orlando).

"No es tan malo", dijo Doncic, intentando quitarle hierro a su lesión.

"Tuve suerte de que fuera mi tobillo izquierdo y no mi derecho", afirmó el base, quien sufrió varios problemas en el tobillo derecho en los últimos años.

El base All-Star, que abandonó la cancha por su propio pie cojeando ostensiblemente, será sometido el sábado a una resonancia magnética para determinar si puede jugar el cuarto partido de la serie el domingo.

"No estoy seguro de la gravedad exacta" de la lesión, dijo el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle. "Tenemos que ver si podemos ayudarle a estar significativamente mejor para el domingo. Y si no es el domingo, posiblemente para el martes".

A cuatro minutos para el final del tercer cuarto, Doncic se dobló todo el tobillo izquierdo cuando defendía una entrada a canasta de Kawhi Leonard.

El base, que ya acumulaba una estadística de triple doble (13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), se retiró cojeando a los vestuarios pero poco después retornó al banquillo.

Doncic llegó a jugar casi tres minutos en el último cuarto pero volvió al banquillo para ser atendido por los médicos con gestos de gran frustración.

A sus 21 años, Doncic ha explotado en su segunda temporada en la NBA promediando 28,8 puntos, 9,4 rebotes y 8,8 asistencias y siendo elegido como titular para el último Juego de las Estrellas.

"Lo necesitamos para el siguiente partido", subrayó la otra figura de los Mavericks, el letón Kristaps Porzingis, que el viernes brilló con 34 puntos (5 triples) y 13 rebotes.

Kawhi Leonard lideró el triunfo de los Clippers con 36 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Utah aplasta a Denver

En los otros juegos del viernes, los Utah Jazz trituraron a los Denver Nuggets por 37 puntos de ventaja y se colocaron 2-1 en su serie, mientras los Boston Celtics y los Toronto Raptors se impusieron a Philadelphia y Brooklyn para ponerse 3-0.

De vuelta a Disney World tras el nacimiento de su hijo, Mike Conley anotó 27 puntos para liderar la contundente victoria de Utah por 124 a 87.

El veterano base firmó una espectacular estadística de 27 puntos con 7 triples (igualando el récord de su carrera) y 4 asistencias.

El pívot francés Rudy Gobert fue también una pesadilla en la pintura de los Nuggets con 24 puntos y 14 rebotes.

"Gobert nos dominó hoy, Conley nos dominó hoy", lamentó Mike Malone, técnico de Nuggets. "Esta actuación no estuvo ni cerca de ser buena desde el punto de vista del esfuerzo y la competitividad".

En el naufragio de los Nuggets, el pívot serbio Nikola Jokic logró 15 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes y el base Jamal Murray terminó con 12 puntos y 6 asistencias.

Sixers y Nets al borde del precipicio

En un triunfo sellado en el minuto final, los Celtics se pusieron 3-0 arriba ante los Philadelphia 76ers.

En esta ocasión, los Sixers vendieron cara su derrota llegando al minuto y medio final con una ventaja de dos puntos (94-92), momento en el que se les apagaron las luces y encajaron un parcial de 10-0 para la derrota final por 102 a 94.

Alrededor del dominante Joel Embiid, que terminó con 30 puntos y 13 rebotes, el ala-pívot Tobias Harris firmó 15 puntos y 15 rebotes pero los Sixers tuvieron una errática actuación en el lanzamiento, con un pobre 29,5% en tiros de campo.

Menguados por la baja de su figura Ben Simmons, si caen de nuevo el domingo los Sixers sufrirán una eliminación por la vía rápida que pondría en jaque todo su proyecto.

"No quiero ser barrido, no quiero eso en mi currículum y haré todo lo que pueda para que no pase", subrayó Embiid.

Los Celtics volvieron a aprovechar la velocidad de su trío Kemba Walker (24 puntos), Jaylen Brown (21) y Jayson Tatum (15).

En su turno, los Toronto Raptors vencieron por un cómodo 117 a 92 a los Brooklyn Nets con 22 puntos y 6 triples del base Fred VanVleet.

Por los Nets, que llegaron a Disney World con las bajas de sus estrellas Kevin Durant y Kyrie Irving, el escolta Caris LeVert hizo 15 puntos y 6 asistencias.