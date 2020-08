Luka Doncic y el mejor debut en Playoffs de todos los tiempos

Más allá de la derrota de Dallas ante los Clippers por 118-110, en el plano individual, Luka Doncic tuvo un debut en Playoffs soñado, estableciendo una nueva marca histórica para un debut en esas instancias, al finalizar con 42 puntos (13-21 de campo, 14-15 en libres), además de 9 asistencias y 7 rebotes. Una actuación extraordinaria del esloveno, que lamentablemente para su equipo, no terminó siendo suficiente.

El récord llevaba nada menos que 71 años de vigencia y le pertenecía a una leyenda como George Mikan, quien había anotado 37 puntos en su primer partido de Playoffs, durante una victoria de los Lakers ante los Stags en marzo de 1949. A su vez, apenas otros tres jugadores habían logrado llegar a las 36 unidades: Kareem Abdul-Jabbar (Bucks vs 76ers, 1970), Gary Brokaw (Bucks vs Pistons, 1976) y Derrick Rose (Bulls vs Celtics, 2009).

En la última década, el mejor debut le había pertenecido a Anthony Davis, autor de 35 puntos en el Pelicans vs Warriors jugado en abril de 2015. Solamente Brandon Jennings (34), Damian Lillard (31) y Kyrie Irving (30) habían pasado de las tres decenas desde el 2010 a la fecha.

Claro que el hecho de haber conseguido 42 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes en un partido de Playoffs, tampoco es un dato menor. Sea debut o no, solamente otros 12 jugadores alcanzaron esas cifras en la historia de la postemporada: Russell Westbrook (x2), Jerry West, Rajon Rondo, Oscar Robertson, Tracy McGrady, Michael Jordan (x3), Nikola Jokic, Magic Johnson, LeBron James (x3), Clyde Drexler, Elgin Baylor y Charles Barkley.

Tough bucket by Luka on Kawhi 👀 pic.twitter.com/AIrUx0sac0 — ESPN (@espn) August 18, 2020

¿El útimo en lograrlo? Nikola Jokic, en la caída de Denver ante San Antonio en el Juego 6 de su serie del 2019, cuando el serbio totalizó 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias.

Doncic es además el más joven en conseguir esa línea estadística en postemporada: lo hizo a los 21 años y 172 días, superando a los 21 años y 339 días de Tracy McGrady (42 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes en el 2001).

Por otro lado, Doncic se unión a Magic, LeBron y T-Mac como los únicos en haber anotado 40 puntos en un partido de Playoffs antes de cumplir los 22 años.

Para cerrar, hay que decir que si sumamos la actuación de Luka, a lo que hicieron hoy Donovan Mitchell (57 puntos), Jayson Tatum (32) y Jamal Murray (36), nos encontramos con que es la primera ocasión en la historia de la postemporada en la que cuatro jugadores menores de 25 años anotan más de 30 puntos en una misma jornada.

El futuro de la NBA está en muy buenas manos.

Fuente: nba.com