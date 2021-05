Luis Rodríguez, el panameño que triunfa en la NCAA de los Estados Unidos

Por Boris Alexander Cruz Caballero



El panameño Luis Rodríguez, de padre panameño y madre estadounidense, tiene 21 años de edad y juega con el Ole Miss de la NCAA.

Este joven está en Panamá por primera vez, luego de recibir el llamado de la Federación Panameña de Baloncesto al campo de entrenamiento para figuras jóvenes del baloncesto.

Luis Rodríguez vive actualmente en Los Angeles, California y señaló que le ha gustado estar en Panamá: "Me ha encantado la experiencia, principalmente el llamado, todos los muchachos me han recibido cordialmente y he aprendido y estoy aprendiendo un poquito más de basquetbol".

En la NCAA, Luis Rodríguez promedió 5.8 puntos por partido, fue el segundo en rebotes y asistencias en su equipo Ole Miss en esta temporada que acaba de terminar.

Su padre quien se llama igual que él, siempre le habla de Panamá: "Mi padre siempre me habla de lo lindo que es Panamá, me ha gustado esta experiencia de estar aquí, lo principal que me dice es que la comida es muy buena, la gente es muy hospitalaria, que Panamá es para disfrutarla".

Para Luis Rodríguez el principal objetivo de estar en el "camp" es poder hacer la selección de Panamá: "Por eso fue que vine, vengo decidido a jugar con esta selección, mi sueño principal es estar en la NBA".

Rubén Garcés, quien jugó en la NBA con Phoenix Suns y los Golden State Warriors, se refirió al gran campamento organizado por Fepaba: "Hay mucho talento y es que esto es lo que se tiene que hacer para ver el talento que hay aquí en Panamá y para que el talento que hay en el extranjero venga y así el talento que hay en Panamá se empuje más".

Todo está listo para que Luis Rodríguez regresa a los Estados Unidos con su equipo Ole Miss y cumpla su tercera temporada con ellos, buscando afianzarse y ser uno de los mejores en la NCAA.

(Con información de David Peña)