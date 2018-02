LeBron James y sus señalamientos sobre la corrupción en la NCAA

Las palabras de la estrella de los Cavaliers se referían después de que saliera a la luz la investigación del FBI sobre el escándalo de reclutamiento de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), liga universitaria de Estados Unidos.

LeBron criticó que las universidades ofrecieran educación gratuita a los atletas pero que luego se beneficiaran más de su rendimiento deportivo que académico. “Siempre he escuchado que ofrecen una educación gratuita, pero no les llevan al campus para obtener una formación, les llevan para llegar a una Final Four o a un campeonato nacional”, explicó.

“No sé si hay alguna solución para la NCAA. No creo que exista. Es lo que ha estado ocurriendo por muchos, muchos, muchos años. No sé cómo se puede solucionar”, lamentó James.

LeBron no pasó por esta liga universitaria y jugó directamente en la NBA, pero aseguró que la mayor liga de baloncesto del mundo debería buscar una alternativa al modelo de la NCAA.

Y cuando dijo de buscar una alternativa lo comparó con el caso de Leo Messi que llegó con 13 años al FC Barcelona.

Los azulgranas se caracterizan por un modelo (La Masia) deportivo pero también personal en el que destacan los valores humanos. “Creo que es genial cómo se hace allí. Tienen un sistema establecido que tal vez podamos imitar”, explicó LeBron.

(La Vanguardia)