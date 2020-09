LeBron James: "A veces es necesario un partido para hacer ajustes"

El entrenador dejó el mismo quinteto titular, pero sufrió un revés con el esguince de tobillo de JaVale McGee. El pivote apenas sumaba 9 minutos de cancha cuando en el tercer cuarto se torció el tobillo. Aun así, Vogel optó por dar más minutos a Markieff Morris y dejar a Dwight Howard sin jugar, primera vez que ocurre en Playoffs. Dion Waiters también tuvo problemas en la ingle y jugó 3 minutos.

"Podemos jugar contra equipos grandes y podemos jugar contra pequeños. Podemos jugar en un punto medio y esta noche lo hemos construido desde el principio. Siempre tenemos este recurso con nosotros", dijo LeBron James sobre la habilidad del equipo para adaptarse a diferentes contextos tras el 117-109.

"A veces necesitas un partido para poder entender la velocidad con la que juegan, y creo que hemos ajustado del Game 1 al Game 2", explicó, "Los Rockets son un equipo extremadamente rápido. Todo el mundo sigue hablando del small-ball, pero su velocidad y actividad en ambos lados es algo que puede pillarte desprevenido, como la situación del Game 1. Ya tenemos una idea sobre esto".

James y los Lakers se mostraron mucho más activos. El Rey completó una gran actuación de 28 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, 4 robos y 2 tapones con 10-17 en tiro (1 de 5 en triples). A su lado, Anthony Davis fue la pesadilla que tanto necesitan: 34 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón y 15-24 en tiro. Esta noche sí tuvo más balones.

"Debemos mantener a este equipo con la guardia baja", dijo Frank Vogel, "Rajon Rondo ha hecho un gran trabajo. Mantuvo sus pérdidas de balón y ha dado muchas asistencias, una gran actuación en general".

HIGHLIGHTS: @KingJames stuffs the stat sheet with 28 pts, 11 reb, 9 ast and 4 stl for the #LakeShowpic.twitter.com/h6ULyUTkKu