A sus 37 años, 'King James' firmó una cuenta de 56 puntos (19/31 en tiros de campo), 6 triples y 10 rebotes desatando el mayor festejo de una mediocre temporada en el Crypto.com Arena.

Entre jugadores con al menos 37 años, solamente Kobe Bryant ha anotado más puntos que James en un juego de NBA, con los 60 que logró en su despedida en 2016 también con los Lakers.

El propio LeBron nunca había tenido una actuación anotadora así con el uniforme oro y púrpura. Su récord personal en la NBA siguen siendo los 61 puntos que logró en marzo de 2014 con los Miami Heat.

El equipo angelino llegaba al choque ante los Warriors de Stephen Curry, que sumó 30 puntos, habiendo perdido siete de los últimos ocho partidos y temiendo incluso por su novena plaza de la Conferencia Oeste (28-35), que les obliga a jugar un repechaje a playoffs.

