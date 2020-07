LeBron James en Orlando: "Vine a ganar un campeonato"

Y en la atención virtual previa a los trabajos, LeBron James hizo su aparición ante los medios, abordando diferentes temas pero dejando en claro que llegó a Orlando con dos objetivos: lograr su cuarto anillo de campeón y profundizar su mensaje buscando un cambio para la sociedad afroamericana.

Para comenzar, el Rey contó el desafío que fue encaminar este retorno a partir del alejamiento de su familia, pero mirando el vaso medio lleno tras lo que pudo disfrutar durante la suspensión. "Por primera vez desde que tengo 12 ó 13 años estuve tanto tiempo sin jugar o sin saber cuándo iba a poder volver a la cancha. Y eso me dio la oportunidad de estar en casa y generar muy buen tiempo de calidad, tiempo que he perdido en estos años jugando en la liga, tratando de ser uno de los mejores o el mejor en jugar este deporte. Sacrificar tiempo con mi familia fue lo más desafiante y duro de todo. Pero los últimos 4 meses me han dado la oportunidad de estar con mis hijos y mi mujer, disfrutando ese momento en familia. Fue muy duro y emocional dejarlos antes de venir, pero entendieron que era momento de volver al trabajo", explicó James, quien fue enfático a la hora de confirmar su presencia en el reinicio.

"Nunca se cruzó por mi cabeza que no necesitábamos jugar este hermoso deporte que es el básquet, que une a tantas personas, que trae felicidad y alegría en los hogares para muchas familias, con padres que desde pequeños les hacen seguir a los equipos a los niños", explicó el Rey, quien continuó: "Estoy feliz de ser parte de uno de los mejores deportes del mundo, y estoy feliz de tener una plataforma donde no sólo la gente puede disfrutar y mirar cómo juego y cómo juega nuestro equipo, sino también donde puedo mostrar lo que hago afuera de la cancha. Puedo usar mi plataforma y la de la NBA para seguir hablando de lo que está pasando, porque no voy a parar hasta ver un cambio real para los afroamericanos, para la gente de color. Y creo que puedo hacer las dos cosas, llevar felicidad a los hogares por cómo juego y por cómo lo hacen los Lakers, y seguir acelerando para crear un cambio real como gente de color en Estados Unidos".

Bron, AD and Kuz putting work in 🔥(via @NBA) pic.twitter.com/rJxSi7p5bb — Bleacher Report (@BleacherReport) July 11, 2020

James siempre ha sido muy vocal a la hora de luchar ante las injusticias sociales y el racismo que no sólo afecta a Estados Unidos sino al mundo entero, además de ser parte de múltiples causas que tratan de generar un cambio. Claro que ese trabajo está lejos de estar terminado. "Esta es una misión en la que llevo mucho tiempo. Y es genial que se están abriendo muchos oídos en las personas, mucha gente está entendiendo y reconociendo. Mucha gente todavía no lo entiende y otros todavía tienen miedo de hablar, pero el racismo contra la gente de color en Estados Unidos todavía está acá. Claro que ahora captamos varios oídos y seguiremos trabajando y dejándole ver a la gente que somos humanos también, sin importar el color de piel, o cómo nos veamos o sonemos", enfatizó el jugador, y agregó:

"No queremos sólo ser usados por las habilidades que nos dio Dios, por nuestro talento en una cancha, en la industria de la música, de ropa o lo que sea. También queremos ser reconocidos por nuestros talentos como cerebros, porque somos humanos como todos los demás y deberíamos ser vistos de esa manera. Esa ha sido mi misión por un largo tiempo, es lo que vengo haciendo con mi comunidad, en mi ciudad, con la escuela "I Promise". A todos los lugares donde voy trato de llevar ese pensamiento y mi conocimiento. Pero lo bueno es que ahora se está escuchando lo que está pasando".

A message from our coaches: We’re not done. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/1yBhEe2TP5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 11, 2020

En busca de un nuevo anillo

Más allá de lo social, para LeBron es momento de ponerse a trabajar en la cancha con un foco claro en un equipo en donde la química parece funcionar de la mejor manera. "Retomamos donde lo dejamos. Se siente como si hubiesemos estado juntos por años pese a que es el primero juntos, y estoy feliz de ver a mis hermanos nuevamente para hacer lo que amamos", dijo el Rey, quien agregó: "Estoy acá nada más que por un objetivo, que es ganar un campeonato. Quiero mejorar todos los días, esa es mi mentalidad adentro de la cancha. Afuera, es seguir dando educación y guía para mi comunidad y las de alrededor del mundo sobre lo importante que son nuestras voces y sobre la importancia de crear un cambio. Ese es mi objetivo principal. Jugar al más alto nivel, llevar el campeonato de regreso a Los Angeles y seguir avanzando a la hora de crear un cambio para nuestra gente".

A los 35 años, James está teniendo una 2019-2020 a ritmo de MVP, con promedios de 25,7 puntos, 7,9 rebotes y 10,6 asistencias para tener a los Lakers en lo más alto del Oeste con marca de 49-14. El debut oficial en el reinicio será el 30 de julio, nada más y nada menos que frente a LA Clippers. Claro que antes disputarán tres partidos amistosos frente a Dallas (23/7), Orlando (25/7) y Washington (27/7).

Fuente: nba.com