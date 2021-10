La empresaria manifestó en su cuenta de Twitter que los Lakers tienen la intención de retirar el número de Gasol lo más pronto posible, sin precisar una fecha específica para ello.

La retirada de la camiseta del español será la primera que se haga tras el retiro de los dorsales 8 y 24 del fallecido Kobe Bryant la que se hizo el 18 de diciembre de 2017.

Gasol anunció este martes 5 de octubre su retiro de las canchas con lo que puso fin a 22 años de carrera profesional como jugador de baloncesto en la que tuvo logros importantes, entre ellos un campeonato mundial y tres medallas olímpicas con la selección de España, y dos campeonatos de la NBA con los Lakers.

El oriundo de Barcelona será el undécimo baloncestista que recibirá ese tipo de reconocimiento por parte de los Lakers.

It was never a matter of IF we will retire #16 but WHEN. Congratulations on your retirement @paugasol 💜💛 #StayTuned#LakersLovehttps://t.co/CMJ5BJBl1O