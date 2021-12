En el intercambio, los Cavaliers enviarán a Denzel Valentine a Los Angeles por Rondo, pero se espera que los Lakers renuncien al acuerdo parcialmente garantizado de Valentine para crear una vacante en la lista.

A partir del jueves por la noche, los Cavs y Lakers estaban progresando en el acuerdo según varios informes.

The Lakers are trading guard Rajon Rondo to the Cavaliers, sources tell @TheAthletic@Stadium. Important and timely acquisition for Cleveland to shore up the point guard position amid injuries. https://t.co/9cRpKcmnOl