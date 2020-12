Kevin Durant, de regreso a la acción y con buen debut en Brooklyn Nets

Él y Kyrie Irving tuvieron momentos en los que parecieron indetenibles, en el que fue también el primer partido de KD con los Nets a pesar de no haber sido un encuentro oficial. Steve Nash, el nuevo entrenador del equipo, los puso como titulares junto a Spencer Dinwiddie, Joe Harris y DeAndre Jordan y las súperestrellas respondieron con todo en el primer tiempo.

De hecho la primera acción de Durant en el partido fue un remate a dos manos, encarando al aro tras haber recibido el balón en el perímetro.

"Me sentí genial en el primer tiempo, en el segundo tiempo no estuve tan enfocado en los tiros que intenté, tomé un triple malo para empezar el tercer cuarto y eso me sacó de ritmo. Es bueno simplemente pasar por esto de nuevo, analizaré los videos mañana y seguiré mejorando", agregó Durant.