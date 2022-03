Tatum tuvo un estreno tranquilo en 2020 y 2022, pero en 2021 el jugador de los Celtics se salió con 21 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias.

Anotación

Tatum ha asumido un papel más importante y ha aumentado su producción de puntos temporada tras temporada. De hecho, el pasado curso podría entenderse incluso como su año de revelación en la liga.

El exterior rindió a un nivel All-NBA (aunque no formó parte de ninguno) y alcanzó un récord personal en puntos, rebotes y asistencias. También se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA en anotar más de 50 puntos en temporada regular, Play-In y Playoffs.

54 points from our @gatorade Player of the Game 🔥 pic.twitter.com/8z1tD1xWbE