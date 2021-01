Iverson Molinar fue el mejor jugador de la semana en su Conferencia, baloncesto de la NCAA

Mississippi State ha obtenido al menos un premio al Jugador de la Semana de la SEC durante las seis temporadas con Ben Howland como entrenador en jefe. Para el panameño Iverson Molinar es la primera vez que lo obtiene.

22.0p, 5.5r, 2.0s APG last week
Scored 30/44 PTS in the 2H last week
Bulldogs have had at least one SEC POW award during all 6 seasons with Ben Howland