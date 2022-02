Iverson Molinar lideró en puntos a Mississippi State con un total de 16, también aportó una asistencia, un robo de bola, 4 de 11 en tiros de campo y 8 de 10 desde la línea de tiros libres.

Otro aspecto que resalta el buen momento del panameño es que suma 27 partidos seguidos con dobles-dobles.

Otro jugador panameño que juega en el baloncesto de la NCAA es Colin Castleton de Florida Gators, jugó 35 minutos en el triunfo de los Gators 63-62 sobre Auburn, anotando 19 puntos, con 8 rebotes, una asistencia, 2 robos de balón, 3 bloqueos, en tiros de campo se fue 7 de 13 y 5 de 7 en tiros libres.

Colin Castleton fue el líder en rebotes y bloqueos para su equipo y segundo en puntos.

