Iverson Molinar con destacada actuación en el triunfo de Mississippi State

Iverson Molinar a la ofensiva anotó 14 puntos, 5 de 13 en tiros de campo, 2 de 4 en tiros de tres puntos y 2 de 4 en tiros libres y una asistencia, bajo los tableros tomó 3 rebotes 1 ofensivo y 2 defensivos y robó 2 balones.

MOLINAR with a triple to start us off in the 2nd! pic.twitter.com/IlgL61ZtAG