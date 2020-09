Ibaka duda con los Raptors para el sexto partido ante los Celtics

Ibaka apareció este martes con una bota protectora en el tobillo izquierdo y dijo que no sabe si jugará el sexto partido de la serie que los actuales campeones de la NBA pierden por 2-3 al mejor de siete.

"Solo estoy tratando de ver cómo me siento mañana", comentó Ibaka sobre la lesión. "Siento que pude seguir jugando durante el quinto partido, pero cuando me desperté esta mañana me sentí completamente diferente".

Sin embargo, el entrenador de Toronto, Nick Nurse, declaró que el equipo es optimista de que Ibaka podrá recuperarse y estar con el equipo en el partido.

"Es nuestra confianza que pueda estar mañana con nosotros", declaró Nurse. "Creo que hay una buena posibilidad de eso, pero de no poder, entonces prepararemos al jugador que pueda hacer su labor".

El escolta de los Raptors, Fred VanVleet, comentó que Ibaka es una "gran parte del equipo" y también espera que pueda jugar el miércoles. "Obviamente lo necesitamos", admitió.

"No he hablado con él sobre cómo se siente ni nada, pero solo conociéndolo personalmente, me sorprendería que no estuviera con nosotros. Serge es probablemente el mejor que he visto en el cuidado de su cuerpo y recuperándose y siguiendo su rutina. Ojalá pueda volver a sentirse bien hoy y jugar mañana con nosotros", agregó.

Ibaka, de 30 años, tiene promedios de 11,8 puntos y 6,6 rebotes por partido en lo que va de la serie frente a los Celtics, además de un 51,2 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 50% de triples.

También logró 20 o más puntos en tres de los cuatro partidos de la eliminatoria de primera ronda en que los Raptors barrieron por 4-0 a los Nets de Brooklyn.

Si Ibaka no puede jugar, Nurse adelantó que será el ala-pívot canadiense Chris Boucher o el alero Rondae Hollis-Jefferson, quienes podrían tener más minutos con el equipo.

Boucher ha jugado 24 minutos en tres partidos de esta serie, mientras que Hollis-Jefferson ha salido dos veces al campo para completar nueve minutos de acción, ambos en el primero y quinto partidos de la serie, cuando los Raptors ya los tenían perdidos.