Grizzlies despiden a Fizdale como entrenador

Aunque no es oficial el despedido de Fizdale, los medios de comunicación estadounidenses informaron la decisión del equipo y el nombramiento del asistente J.B. Bickerstaff como el nuevo entrenador interino.

Fizdale, que llegó al cargo el año pasado para hacer su debut en la NBA, consiguió clasificar al equipo a los playoffs con marca ganadora de 43-39.

Los Grizzlies comenzaron la actual temporada de manera brillante pero ahora se encuentran con marca perdedora de 7-12 y duodécimos en la Conferencia Oeste.

La decisión de Fizdale de sentar en el banquillo a Gasol generó la protesta pública del internacional español, que dijo que antes que nada era profesional y aceptaba las decisiones del entrenador, pero también dejó muy claro que no estaba de acuerdo con la misma.

El jugador de Sant Boi consideró que no tenía sentido que lo tuviese sentado en el banquillo durante 15:05 minutos cuando al final el equipo perdió.

"Es una situación a la que no estoy acostumbrado, y no me quiero acostumbrar nunca", declaró Gasol al periódico local The Commercial Appeal.

"Al final del día odio no jugar. Eso es lo que más valoro. No estoy en el campo, significa que no estoy valorado", añadió.

Esta es la racha de derrotas más larga de los Grizzlies desde otra que tuvieron de ocho partidos en la recta final de la temporada del 2009, cuando Gasol jugó su primer año en la NBA.