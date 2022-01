Por AFP



El griego Giannis Antetokounmpo anotó 31 puntos tras una ausencia de un juego para que los campeones Bucks derrotaron 121-109 a los Nets en la NBA, mientras que Lebron James se echó a sus Lakers al hombro para vencer a los Atlanta Hawks.

Junto al griego, su compañero Khris Middleton agregó 15 de sus 20 en el tercer cuarto y el pívot Bobby Portis anotó 20 de sus 25 puntos en la primera mitad para ayudar a los Bucks a romper una racha de dos derrotas seguidas.

La última derrota se produjo sin Antetokounmpo, quien no jugó el miércoles por la noche contra Toronto por una enfermedad no relacionada con el covid-19.

Los Bucks no cuentan con el entrenador Mike Budenholzer, el armador Jrue Holiday y varios otros jugadores claves debido a los protocolos de salud y seguridad del coronavirus.

Antetokounmpo tuvo nueve asistencias y siete rebotes, y Portis capturó 12 balones en la lucha rebotera.

Por el quinteto neoyorquino el también astro Kevin Durant terminó con 29 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, pero su equipo encajó su quinta derrota consecutiva en casa.

El también astro James Harden terminó con 16 puntos, nueve rebotes y siete asistencias por los Nets, que ganaron el miércoles de visita en Indiana con Kyrie Irving haciendo su debut en la temporada.

Irving no estuvo en la arena el viernes, ya que no es elegible para jugar en casa porque no ha sido vacunado contra el covid-19 como se exige para los atletas profesionales de la ciudad de Nueva York.

Milwaukee se fue al descanso intermedio con ventaja de 60-49 a pesar de que Antetokounmpo jugó solo dos minutos y medio del período antes de irse al banquillo con una tercera falta.

-LeBron imparable -

En Los Ángeles, los anfitriones Lakers derrotaron a los Atlanta Hawks 134-118 gracias a otra excelente actuación del astro LeBron James.

LeBron se desbordó con 32 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, mientras que sus compañeros Malik Monk, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker y Carmelo Anthony también aportaron en grande al conjunto angelino.

Monk terminó con 29 puntos, Bradley y Horton-Tucker con 21 cada uno y el veterano Anthony con 17 y siete capturas saliendo de la banca. El también veterano Russell Westbrook lo hizo con nueve cartones, 11 rebotes y 13 asistencias.

Por los Hawks los de la puntería fueron Trae Young, con 25 puntos y 14 rebotes y John Collins con 21.

En Denver, los locales Nuggets doblegaron a los Sacramento Kings por 121 a 111, con excelente apoyo del serbio Nikola Jokic con 33 puntos y 10 balones recuperados en la lucha rebotera. El argentino Facundo Campazzo aportó seis puntos, tres rebotes y siete asistencias saliendo de la bancha.

- Embiid da otra cátedra -

En Filadelfia, el camerunés Joel Embiid dio otra cátedra de básquetbol en la NBA con 31 puntos y 12 rebotes y los anfitriones Sixers extendieron su racha ganadora a seis juegos con una victoria de 119-100 sobre los San Antonio Spurs.

Embiid ha anotado al menos 31 puntos en todos los partidos durante la racha ganadora y ha promediado 33,2 puntos y 10,5 rebotes en ese tramo.

El cuatro veces All-Star ingresó al juegos este viernes liderando a Filadelfia en anotaciones (26,7 por juego) y rebotes (10,7).

El base Seth Curry y Tobias Harris anotaron 23 puntos cada uno para los Sixers, que nunca quedaron atrás. Dejounte Murray anotó 27 tantos para San Antonio, que se quedó sin seis jugadores por protocolos de salud y seguridad del covid.

Los Spurs, jugando su quinto juego de una gira de siete juegos, han perdido cinco de los últimos seis.

Quedaron fuera por el equipo texano Devin Vassell, Keldon Johnson, Tre Jones y Derrick White, quienes se combinaron para 46 puntos en la victoria de San Antonio 99-97 en Boston el miércoles, y se unieron a Doug McDermott y Thaddeus Young en el grupo de ausentes debido a los protocolos de covid-19.

Los Spurs tuvieron muchos problemas para poder detener a Embiid, quien tuvo otra noche espectacular.

Embiid hizo varias volcadas espectaculares, sin embargo, su punto culminante más grande podría haber sido una canasta con una sola mano con 31.1 segundos restantes en la primera mitad que hizo que los rugientes fanáticos se pusieran de pie.

Embiid estuvo arropado todo el tiempo por el habitual "¡M-V-P! ¡M-V-P!" cantado por los epectadores.