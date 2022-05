Los Bucks, vigentes campeones, dieron un golpe de autoridad en el TD Garden de Boston frente al equipo más en forma de la liga a pesar de que tienen de baja a Khris Middleton, su segundo máximo anotador.

Antetokounmpo, el líder de Milwaukee, dominó el juego hasta terminar con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, en el segundo triple doble de su carrera en playoffs, firmando algunas de las acciones más espectaculares de esta postemporada.

"Tenemos que batirles. Tenemos que defenderlos lo más posible, ponérselo lo más difícil posible, hacerles jugar uno contra uno, rebotear la pelota y correr al otro lado", remarcó Antetokounmpo.

Por Boston, el alero Jayson Tatum se quedó en 21 puntos (6/18 en tiros de campo) y su socio Jaylen Brown decepcionó con otros 12 tantos (4/13).

Los Celtics llegaban a la eliminatoria sobrados de confianza después de barrer 4-0 a los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving, acumulando una racha de 36 victorias en los últimos 42 partidos.

Wes remembering why Giannis is called The Greek Freak. 😳 pic.twitter.com/6IIL1LGKDP