Gasol: "Ha sido una de mis temporadas más eficaces en la NBA"

"Aunque he jugado un pelín menos de minutos, he acabado bastante satisfecho. Ha sido una de las temporadas más eficaces de mi carrera en la NBA, he sido más pasador, he distribuido más juego y, aunque siempre te gusta aportar más, he intentado hacer lo que se me ha pedido", explicó el pívot en Madrid en una charla sobre baloncesto, innovación y emprendimiento organizada por "123 a Correr Santander".

Explicó que ahora lo único que tiene en mente es prepararse bien para la próxima temporada y "seguir a un buen nivel con el San Antonio en principio y, si no, con quien me toque".

En referencia a un hipotético traspaso, confesó que "es algo que tienes que asumir y no es fácil porque tienes que cambiar de vida, pero tienes que mantener la cabeza fría y entender que es parte del negocio".

Respecto a su papel en la selección española, explicó que para él ayudar al equipo nacional "es un gran orgullo y una gran ilusión" y recordó que ha disfrutado muchos años "de equipos maravillosos y momentos increíbles", que espera poder repetir.

También se refirió a la selección española de fútbol, cuyo cambio de entrenador a pocas horas de que comenzase el Mundial de Rusia lo vivió "con cierta sorpresa". "Nadie esperábamos que sucediera lo que ha sucedido. Ha sido un golpe emocional sin duda pero aun así, con toda la esperanza e ilusión de que hagan un buen campeonato y se sobrepongan a esta situación", apuntó.

Por último, se le planteó la posibilidad de entrenar en un futuro al Barcelona. "¿Si dirigiría al Barça? Podría ser una opción interesante e incluso un reto poder ayudar al equipo desde otro punto de vista", respondió.