El hijo de la leyenda de los Sonic detalló la particular anécdota en una entrevista con Malika Andrews de ESPN.

Payton II era hasta la 2021-2022 uno de los clásicos trotamundos de la NBA, sin poder ganarse un lugar fijo en una franquicia. Desde el 2016 a la fecha, había disputado 18 partidos con los Bucks, 11 con los Lakers, 32 con los Wizards y 10 de la 2020-2021 con los propios Warriors, promediando apenas 4 minutos por encuentro.

Payton tenía un contrato no garantizado para la actual campaña y en la pretemporada 2021 peleaba por un lugar en el roster definitivo de 15 jugadores, ya sin tener los requisitos para poder ingresar como uno de los two-way del conjunto de Kerr. O recibía un contrato formal o no podría formar parte de Golden State. Y el 16 de octubre, a solo días del arranque de la 2021-2022, apareció la peor noticia posible: GPII fue cortado.

Before the season, Gary Payton II was considering applying for a job with the Warriors… but not as a player. Here’s the story (via NBA Today): pic.twitter.com/USstlg1U9s