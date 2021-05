Fepaba anuncia nuevos recortes en el campamento que se realiza en la Arena Roberto Durán

Por TVMAX



Se hizo el último recorte de jugadores en el Campamento organizado con los mejores prospectos panameños entre las edades de 17 a 21 años.

El técnico de la Selección Nacional Mayor de Panamá, el boricua Flor Meléndez a cargo del Campamento manifestó estar feliz de esta “Nueva Generación”, al empezar algo con una idea y que ya es una realidad; "iniciamos con 55 jóvenes menores de 21 años incluyendo a los que estudian en los Estados Unidos, como también de varias partes del país".

“Todavía quedan días de trabajo y hay que darles continuidad a estos muchachos talentosos, no hay que abandonarlos”, dijo Flor; “de igual forma le he comunicado a Jair Peralta presidente de federación, me puedo quedar unos días más para poder reunirme con la gran mayoría de entrenadores de la capital y del interior para hablar, ya que si se trabaja a nivel nacional como lo estamos haciendo en este Campamento, vamos a hacer un cambio extraordinario con estos jugadores”, destacó Meléndez.

Los jugadores seleccionados de este último recorte son los siguientes: Alfonso Plummer, Judah Brown, Luis Rodríguez, Iverson Molinar, Guillermo Navarro, Aldimir Castillo, Jayden Garcés y Eric Grajales; todos estudian en los Estados Unidos; y los locales Jacob Lewis de Bocas del Toro, Jesús Lombardo y José Toruño, ambos de Veraguas, Justin Díaz de Herrera, Jonathan Andrade, Roberto Armstrong y Aaron Gedeón de Colón, Isaac Machore, Diego Hun y Ramsés Cajar, José Montenegro, Raúl Tuñón, Amílcar Sánchez y Steven López, todos de la capital.

El Campamento con los mejores prospectos se mantendrá hasta el próximo viernes 21 de mayo, en doble jornada a cargo de Flor Meléndez y asistidos por Pedro Carrillo, José Gómez, Adriano Macías, Rubén Garcés, Leroy Jackson y Michael Hicks.

Para este miércoles, Fepaba tiene organizado un "media day" en la Arena Roberto Durán; en doble jornada en el siguiente horario: de 10:00a.m. a 1:00p.m. (prácticas) y de 2:30p.m. a 5:30p.m. (juegos).

(Fepaba)