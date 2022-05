Las bodas suelen ser ceremonias llenas de alegría en la que los contrayentes comparten su felicidad con sus seres queridos, pero cuando uno de ellos es fanático de los deportes se corre el riesgo de que la dicha no sea completa.

Esto le ocurrió a un fanático de los Boston Celtics quien se casó justamente el día que su equipo iniciaba la serie de semifinal en la Conferencia del Este, en el baloncesto de la NBA, ante los Milwaukee Bucks.

Justo cuando caminaba de la mano de su novia en la iglesia, uno de los invitados le dijo que los Celtics perdieron ante los Bucks y la reacción del hombre fue captada en un video que fue grabado por su prima y difundido en redes sociales.

