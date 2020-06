Experto en coronavirus da su apoyo al cuestionado plan de reinicio de la NBA

Se trata del apoyo entusiasta que le dio el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Niaid, en inglés).Fauci, experto en coronavirus en el país, calificó el plan de la NBA de crear una "burbuja", en el complejo Wide World of Sport de Disney en Orlando, como "bastante creativo" y uno que podría ser el marco de referencia de cómo los deportes pueden competir durante la pandemia."Creo que podrían tener éxito con él, es crear una situación que sea lo más segura posible para los jugadores, al haber creado este tipo de burbuja", destacó el doctor Fauci en la plataforma digital "Stadium".El argumento del principal especialista del país en enfermedades infecciosas, es que se trata de un sistema donde se dará preferencia a tener un mayor control médico."Esencialmente, prueba a todos. Se asegura comenzar con una línea de base de que todos sean negativos e intenta asegurarse de que no haya contagio en ese grupo de individuos mientras se compite en un torneo deportivo", subrayó Fauci.La NBA está programada para reiniciar su temporada en un escenario de burbujas, con campos de entrenamiento a partir del 30 de junio y la temporada reabriendo el 30 de julio, con un formato de playoffs de 22 equipos.Con el coronavirus y los detalles de seguridad de salud aún por resolver, algunos jugadores todavía están preocupados por todo el asunto y sin definir su posible participación.El máximo especialista del país en enfermedades infecciosas del país, que asesora el grupo de trabajo del presidente Donald Trump en la lucha contra el coronavirus, destacó su convencimiento de que los jugadores que decidan estar en Orlando lo harán bajo un "plan sólido" que otros deportes en Estados Unidos y el mundo podrían emular."Me siento muy contento de ver que la intención no era imprudente en absoluto", valoró Fauci. "Realmente querían establecer de manera prioritaria que la seguridad de los jugadores y las personas asociadas con los deportistas fuera primordial".Fauci fue categórico al señalar; "No tengo ninguna duda que el baloncesto puede competir con este tipo de protocolos".Además, el principal experto médico de Estados Unidos en la pandemia del coronavirus, también valoró de manera optimista que el modelo de la NBA podría extrapolarse a otros deportes profesionales."Creo que deberían examinar y analizar ese modelo, ver cómo funciona y luego tomarlo como referencia", aconsejó Fauci. "Como es lógico, también se pueden aportar nuevas ideas que permitan que cada vez dominemos más los efectos negativos del coronavirus y seamos nosotros los que controlemos la enfermedad".