Por AFP



Los equipos de la NBA se presentaron el lunes ante los medios de comunicación en una jornada marcada por la incertidumbre sobre los jugadores que han declinado ser vacunados contra la covid-19.

Se estima que alrededor del 90% de los jugadores han sido inmunizados antes del inicio de la pretemporada el martes y la atención se centra en varias figuras, como Andrew Wiggins (Golden State Warriors), que han eludido por ahora la vacuna y podrían ser apartados de algunos partidos.

Otra de las estrellas bajo los focos es el talentoso y controvertido base Kyrie Irving, quien fue la gran ausencia de la presentación de los Brooklyn Nets, uno de los grandes aspirantes al anillo.

De acuerdo con el medio digital The Athletic, Irving no pudo participar en persona en el llamado 'Media Day' (Día para medios) debido a los protocolos de Nueva York contra la pandemia de covid-19.

El base, una de las tres superestrellas del equipo junto a Kevin Durant y James Harden, intervino en la jornada través de una videoconferencia de prensa en la que se negó a confirmar si ha recibido la vacuna y también a exponer su posición en este asunto, solicitando respeto a su privacidad.

La ausencia de Irving disparó las dudas sobre si el base, siete veces All-Star, tendrá autorización para competir en los partidos como local de su equipo en la temporada que arranca el 19 de octubre.

"Obviamente hoy no puedo estar presente ahí, pero eso no significa que me ponga ningún límite en el futuro para poder unirme al equipo", afirmó Irving en la videoconferencia.

El base, de 29 años, se negó a responder preguntas sobre su posición respecto a la vacuna contra el coronavirus y su futura disponibilidad para los Nets en los juegos en su cancha.

"Me gustaría mantener esas cosas en privado y manejarlas de la manera correcta con mi equipo y avanzar juntos con un plan", zanjó Irving. "Todo se dará a conocer a su debido tiempo".

La semana pasada, la revista Rolling Stone publicó un artículo sobre la situación de la vacunación en la NBA y estimó, según fuentes de la liga no identificadas, que entre 50 y 60 jugadores no han recibido ninguna dosis.

El artículo señalaba también que Irving, quien es uno de los vicepresidentes de la Asociación de Jugadores de la NBA, había marcado con "like" (me gusta) publicaciones de Instagram que advierten de conspiraciones satánicas sobre la implantación de vacunas a personas negras para controlarlas a través de una gran computadora.

- Wiggins y Beal, entre no vacunados -

Además de Nueva York, la ciudad de San Francisco (California) también requiere a los deportistas profesionales que muestren una prueba de vacunación para competir en canchas cubiertas.

Ante esta norma, el canadiense Andrew Wiggins, alero de los Golden State Warriors, demandó una exención por motivos religiosos para poder jugar en el pabellón de su equipo en San Francisco sin vacunarse pero la NBA le denegó la solicitud.

Este lunes, Wiggins pidió también respeto para su posición.

"Todo lo que tiene que ver con mi estado y vacunación lo quiero mantener privado", afirmó el jugador, de 26 años.

Mi posición "no es incómoda. Confío en mis creencias y en lo que creo que está bien y lo que está mal", afirmó Wiggins, que aseguró que cuenta con el "amor y apoyo" de sus compañeros.

En su turno, Stephen Curry, la superestrella de los Warriors, dijo que la decisión de vacunarse corresponde a Wiggins pero recalcó que el equipo espera poder contar con él para el inicio de la temporada.

"Nosotros esperamos que esté disponible. Esperamos que vaya en la dirección correcta, que tenga la información correcta", afirmó. "Yo, obviamente, la tengo (la vacuna) y estoy listo para estar disponible".

Otra de las estrellas de la NBA que reportó el lunes no estar vacunado es el escolta de los Washington Wizards Bradley Beal, quien ya sufrió un contagio de coronavirus que le apartó a última hora de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

"Es una decisión personal de cada uno, entiendo las dos partes", afirmó Beal. "Yo lo tuve y no significa que no lo pueda tener otra vez, y no es diferente respecto a alguien que tenga la vacuna".

Del otro lado, varias estrellas confirmaron el lunes que han recibido la vacuna, incluidos el griego Giannis Antetokounmpo, líder de los actuales campeones, los Milwaukee Bucks, y el francés Rudy Gobert (Utah Jazz), primer jugador de la NBA en dar positivo el año pasado.