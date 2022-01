El camerunés registró su séptimo juego consecutivo de 30 puntos. También tuvo seis asistencias y convirtió sus 13 tiros libres frente a una multitud de 13.600 espectadors en el Toyota Center Arena en Houston.

Embiid es el segundo jugador de la NBA en la historia en anotar exactamente 31 puntos en cuatro juegos consecutivos. Bob McAdoo lo hizo para los Bravos de Buffalo en 1973.

Embiid ingresó al partido del lunes como el sexto máximo anotador de la liga, con un promedio de 26,8 puntos por juego.

Filadelfia tiene la racha ganadora más larga en la Conferencia Este y la segunda más larga en la liga en general detrás de los Memphis Grizzlies que han ganado nueve seguidos.

