Draymond Green : "No quiero hablar de Kobe, quiero hablar con Kobe"

La NBA continua de luto por el fallecimiento de uno de los mejores jugadores de toda la historia, Kobe Bryant. Muchos jugadores han declarado ante los medios su tristeza y sus grandes recuerdos con el ex-jugador de Los Ángeles Lakers .

Uno de esos jugadores que han podido salir a hablar ante la prensa ha sido Draymond Green. Después de un entrenamiento de los Golden State Warriors, el ala-pívot tuvo problemas para que le salieran las palabras pues la tristeza le pudo. "Realmente no quiero hablar de eso", declaraba el número 23 de la franquicia de San Francisco.

Al final pudo dejar unas declaraciones que dejaron helados a muchos de los periodistas allí presentes y a miles de aficionados: "Estoy tratando de escapar de eso. No soy un experto en salud mental, así que no sé si es lo correcto. No quiero hablar de Kobe. Quiero hablar con Kobe".