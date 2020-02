Devin Booker sustituye a Damian Lillard para el All Star Game

Malas noticias para el All Star de la NBA. Según informó el propio Damian Lillard, el base de los Portland Trail Blazers, no participará en el Juego de las Estrellas y tampoco en el concurso de triples por culpa de una lesión en su ingle derecha.

Fue ante los Memphis Grizzlies, en el último partido antes del parón, cuando la estrella de los Blazers tuvo que retirarse a los vestuarios por esas molestias físicas.

"Esas cosas me divierten, pero mi salud es lo primero", declaró el jugador sobre su ausencia del All Star, el cual iba a participar formando parte del 'Team LeBron'. Lillard supone una baja sensible para el plato fuerte del fin de semana ya que estaba siendo uno de los jugadores más en forma desde que comenzara el año 2020. En sus 12 últimos partidos su promedio había subido hasta los 37,9 puntos, 5,6 rebotes y 9,2 asistencias por encuentro con un 48,9% de efectividad en el triple. Unas cifras que le empezaban a situar en las conversaciones por el premio MVP.

"No creo que tenga sentido intentar forzarme para jugar", añadió el base. "Ya he estado allí (en el All Star) antes y estoy seguro de que tendré más oportunidades de volver a ir. Quiero asegurarme de que estoy bien para cuando acabe el parón", sentenció 'Dame'.

La baja de Lillard hacía que la NBA buscara a un sustituto para que se incorporara al equipo de LeBron James. Y ya es oficial: Devin Booker será su reemplazo al tener que ser un jugador de la Conferencia Oeste el que acuda en su lugar. Su ausencia inicial ya fue muy criticada, tanto que el propio base de los Blazers recomendó su participación: "Espero que vaya alguien que lo merezca. Devin Booker, o alguien así", apuntó.