Los Detroit Pistons despiden a LiAngelo Ball

Menos de dos semanas después de su llegada a los Detroit Pistons, LiAngelo Ball ha sido cortado por la franquicia de Michigan. Así lo asegura James Edwards III, periodista de The Athletic, que asegura que también han sido cortados Anthony Lamb, quien, al igual que LiAngelo, había firmado un contrato de 10 días.

El mediano de los hermanos Ball ha visto terminada su etapa en Detroit sin ni siquiera haber disputado un encuentro amistoso, ya que no ha contado con ningún minuto en ninguno de los dos duelos que han medido a los suyos con los New York Knicks.

Su contrato permitía a la franquicia disponer de él hasta el inicio de la temporada regular, momento en que debían decidir si querían contar o no con sus servicios, pero parece que finalmente no ha sido necesario esperar tanto y que los Pistons han tenido muy claro que no estaban interesados.

El alero deberá esperar si alguna otra franquicia de la NBA le decide dar una oportunidad. De no ser así, habrá que ver dónde consigue encontrar un hueco que le ayude a seguir creciendo a nivel de juego y reputación para tratar de ganarse un puesto en la máxima competición más adelante.

Fuente: nbamaniacs.com