Denver Nuggets reaccionó e igualó la serie ante LA Clippers

Es que Denver mostró una recuperación fantástica en apenas 48 horas. De la falta de energía e ideas del primer partido, a este equipo completamente superior del segundo, con una versión ofensiva temible en la primera mitad y pasajes defensivos de elite que sirvieron para sostener la ventaja. Así, los de Mike Malone construyeron un enorme 110-101 ante los Clippers, que les permite igualar 1-1 esta eliminatoria que continuará el lunes. A continuación, algunas observaciones del encuentro.

El partido quedó marcado por el recital ofensivo que entregaron los Nuggets en la primera mitad, donde tomaron una ventaja de 16 puntos (72-56) que supo ser de hasta 23. Circulación, dinámica, confianza, buena selección de lanzamiento, ritmo controlado y eficiente... Apenas cuatro pérdidas tuvieron los de Malone en esos 24 minutos de enorme vuelo, donde anotaron un 56% de campo y un genial 9-20 en triples (en todo el primer partido habían metido 9-36). Gran parte comenzó en el cuarto inicial, donde anotaron 44 puntos, con casi 71% de cancha. Brutal producción.

🏹🃏 @BeMore27 drops 27, Jokic drops 26, and the @nuggets tie the series!Game 3 ⏩ Mon. (9/7) at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/Bpc0zjyyzx