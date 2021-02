Denver cae ante Boston en el debut como titular del argentino Campazzo

El técnico Mike Malone introdujo por primera vez en el quinteto inicial a Campazzo, quien promedia 4 puntos en 12,4 minutos de juego en su primera temporada en la NBA, ante las ausencias del base Monte Morris y el escolta Gary Harris por lesión y del alero Will Barton por motivos personales.

Campazzo, de 29 años, respondió a la confianza con una gran actuación que se tradujo en 15 puntos (5/12 en tiros de campo), 2 triples, 3 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapón.

Los 15 puntos anotados igualan la mejor marca de la temporada del exjugador del Real Madrid español, que había logrado también esa cantidad en el anterior partido de los Nuggets el domingo ante Los Angeles Lakers y en el del 3 de enero ante los Minnesota Timberwolves.

