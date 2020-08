Davis y LeBron encaminan a Lakers en triunfo sobre el Jazz

El ala-pívot Dwight Howard también aportó por los Lakers con 11 tantos y cinco capturas saliendo de la banca.

Por los de Utah lucieron Donovan Mitchell, con 33 cartones, seguido de Royce O´Neale con 24 y el francés Rudy Gobert con 16 unidades y 13 balones recuperados debajo de los tableros.

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 was an unstoppable force tallying 42 points and going 4-for-8 from deep. pic.twitter.com/HK5kQA1cNQ