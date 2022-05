Minutos después de esos reportes LeBron James, la superestrella de los Lakers, dio la bienvenida a Ham al equipo a través de Twitter.

"¡¡¡¡¡¡¡¡Tan condenadamente EMOCIONANTE!!!!!!!! ¡¡Felicidades y bienvenido entrenador DHam!! #LakeShow", escribió James, quien llegó a jugar contra Ham en su etapa como jugador.

"Estoy emocionado porque los Lakers acaban de contratar a Darvin Ham como entrenador. ¡¡Felicidades!!", dijo por su parte el legendario Earvin 'Magic' Johnson, quien vuelve a ejercer como consultor de la propietaria de la franquicia, Jeanie Buss.

El banquillo angelino estaba vacante desde el fulminante despido el pasado 11 de abril de Frank Vogel, quien dirigió a los Lakers las pasadas tres temporadas.

Después de un exitoso 2020, en el que recuperaron el anillo tras 10 años de sequía, los Lakers sufrieron una crisis de juego y lesiones que les llevó a quedar fuera de los pasados playoffs pese a contar con estrellas como LeBron, Anthony Davis y Russell Westbrook.

Los Lakers se ponen ahora en manos de Darvin Ham, exjugador de la NBA y sin ninguna experiencia como entrenador jefe en la liga, a quien entregarán un contrato por cuatro temporadas, según avanzó la cadena ESPN.

Ham, de 48 años, ha ejercido desde 2013 como asistente de Mike Budenholzer tanto en los Milwaukee Bucks, donde conquistaron el título en 2021, como antes en los Atlanta Hawks.

También fue asistente de los Lakers entre 2011 y 2013, siendo parte del cuerpo técnico de Mike Brown, y como jugador militó en seis equipos y ganó el título de 2004 con los Detroit Pistons.

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛