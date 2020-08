Damian Lillard y su tercer partido de la temporada alcanzando los 60 puntos

Los 61 puntos igualan su marca máxima en un partido, la cual también llegó en la actual 2019-2020, cuando alcanzó esa cifra en una victoria en suplementario ante los Golden State Warriors por 129-124.

Claro, con un contexto y peso de partido completamente diferente al de esta noche. Porque vale aclarar algo: si Portland no vencía a Dallas, hubiera caído al undécimo lugar y quedado prácticamente sin chances de cara a la última fecha. La temporada de los Blazers estaba en juego y Dame se encargó de mantenerla con vida.

Claro que estos dos partidos a los que hacemos mención no fueron los únicos en los que Lillard alcanzó los 60 puntos en esta campaña: unos dos meses ante de esa brillante actuación ante los Warriors, le había anotado 60 a Brooklyn en una derrota por 119-115. Además, en otros tres compromisos de la 2019-2020 (Utah, Indiana y el mencionado ante los Sixers) pasó de los 50. Una máquina ofensiva como pocas veces se han visto.

Ver a un jugador anotar tres veces 60 o más puntos en un mismo certamen es completamente inusual. A punto tal, que apenas una sola otra persona lo consiguió en la historia. Y esa persona es nada menos que Wilt Chamberlain.

“We control our own destiny and we know what we got to do.”@Dame_Lillard knows the job isn’t finished. pic.twitter.com/6OIrdxHjL6