El quinto juego de esta serie será el martes en Phoenix.

Doncic lideró a Dallas con 26 puntos, siete rebotes y 11 asistencias, seguido por Dorian Finney-Smith con 24 tantos y ocho capturas.

Devin Booker con 35 unidades y Jae Crowder con 15 cartones destacaron en los Suns.

