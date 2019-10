Curry cauto mientras Barkley ataca a críticos de NBA en polémica con China

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, adoptó una actitud precavida sobre el futuro de la NBA respecto a China, mientras que el ex jugador Charles Barkley atacó a quienes la critican, mientras crecen los manifestantes pro-Hong Kong en los juegos de pretemporada.

Hace una semana, un tuit del gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, en apoyo de los manifestantes pro-democracia en Hong Kong llevó a China a suspender los acuerdos de patrocinio con la franquicia texana y cancelar planes para televisar dos juegos de pretemporada de la NBA a nivel nacional.

La defensa de la libertad de expresión y el temor a comprometerla a cambio del acceso a 1.400 millones de consumidores chinos y lucrativos acuerdos de patrocinio han ocupado desde entonces la escena.

Curry, quien viaja regularmente a China por negocios, considera que la polémica no afecta solo el crecimiento de la liga y el deporte, sino que también tiene impacto en las personas en China y en otros lugares.

"Es una situación interesante porque hay mucha historia involucrada. No conozco esa historia lo suficientemente bien como para hablar sobre ella o formarme una opinión todavía. Me mantengo atento como todos los demás", dijo Curry.

"Algo así de grande, que involucra todo el panorama de la liga, la importancia de un país como China, no es como para tomárselo a la ligera. Esta situación tiene un gran peso y gravedad", añadió.

Curry señaló que era importante estudiar y aprender detalles desde todas las perspectivas para tener opiniones informadas.

"Entendemos que esto es un negocio", dijo. "Se trata de hacer crecer el juego, no solo a nivel nacional sino internacional, y de la oportunidad que existe en muchos países, incluida China".

"Así que esto va a afectar a las personas y vamos a tener que descubrir cómo caminar en el futuro y lo que esto significa. En este punto no hay nada realmente que añadir", zanjó.

'Idiotas y tontos'

Sin embargo, Barkley, no dudó en atacar a quienes han criticado a la NBA por seguir tratando con China pese a la cuestión sobre los derechos humanos vulnerados en el país asiático.

"Tienen en juego miles de millones de dólares", dijo Barkley a Turner Sports. "Es una decisión comercial y entiendo a la NBA. Los jugadores y los propietarios tienen miles de millones de dólares en juego".

Barkley reprendió a quienes han afeado la conducta de la NBA, mientras que el quaterback de la NFL, Colin Kaepernick, quien comenzó a arrodillarse como protesta por la injusticia racial y los problemas sociales del país, no ha podido encontrar trabajo en una liga de fútbol americano con muchos quarterbacks lesionados.

"Todos estos idiotas y tontos en la radio y la televisión son las mismas personas que han estado odiando a Colin Kaepernick durante los últimos años", dijo Barkley.

"Ahora, de repente quieres controlar lo que sucede en un país extranjero. Por favor. Me parece divertido que todos quieran que los jugadores se pongan de pie cuando no son sus miles de millones de dólares. Es fácil para alguien ponerse de pie cuando no tienen nada que perder".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien Curry criticó en el pasado, arremetió contra el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, quien al igual que Curry pretendía tomarse su tiempo antes de expresar comentario alguno.

Trump dijo que Kerr, un tres veces campeón de la NBA con los Warriors que le ha criticado repetidamente, parecía "como un niño pequeño, estaba tan asustado... No sabía cómo responder a la pregunta. Y sin embargo, suele hablar muy mal de Estados Unidos".

Protestas en Washington

Entre tanto, los manifestantes que apoyan la libertad de Hong Kong se multiplicaron dentro y fuera del pabellón en Washington, donde los locales Wizards derrotaron a los Guangzhou Lions 137-98 de China en un partido de pretemporada el miércoles.

Los manifestantes repartieron camisetas de 'Hong Kong libre' y exhibieron carteles como 'Mensaje a la NBA: Principios sobre ganancias. Sin censura. Estados Unidos ama a Hong Kong' y 'La NBA se inclina ante los asesinos de Pekín. Apoya a Hong Kong'.

Hubo interrupciones menores dentro del pabellón y agentes de seguridad escoltaron a un espectador que se negó a entregar un cartel de 'Tíbet libre'.