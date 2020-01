Correcaminos gana en la jornada sabatina del baloncesto femenino

En el primer partido de la tarde Correcaminos de Colón se apuntan su sexta victoria de la campaña al vencer por pizarra de 88 a 49 a las chicas del Atlético Nacional.

Los parciales fueron: Correcaminos 88 – 49 Atlético Nacional (26/13, 23/10; 21/13, 18/13).

Por las Correcaminos las mejores a la ofensiva fueron la mexicana Myriam Lara con doble-doble 24 puntos y 20 rebotes, 10 defensivos seguida de la guatemalteca Linda González con 20 tantos, 11 rebotes, 8 defensivos y Verónica Vega con 15 unidades y 4 rebotes.

Las más destacadas por el quinteto del Atlético Nacional la armadora Crismar Rojas con 15 tantos y 9 rebotes, la centro Tayina Ellis con 9 puntos, fue la líder debajo de los tableros con 10 rebotes, 7 defensivos, Susana Ávila también con 9 unidades y Dayra Hughes con 5.

En el segundo encuentro las chicas del Club Deportivo Panteras se mantienen invitas al superar 66 por 54 al quinteto de las Amazonas de Coclé.

Los parciales fueron: Panteras 66 – 54 Coclé (15/13, 21/12; 20/14 y 10/15).

Por las Panteras las más destacadas fueron Nathaly Malpica con 19 tantos, Kiley Herold con 11 puntos y Eunice Hernández con 7 unidades.

Las mejores a la ofensiva por las Amazonas de Coclé fueron Nashua Staff con 12 puntos seguida de Lía De La Oliva con 11 tantos y Lineth González con 7 unidades.

El cierre de la sexta jornada de la Liga Panameña de Baloncesto Femenino – LPBF, se jugará hoy domingo 26 de enero en la Arena Roberto Durán, con tres partidos programados:

11:00a.m. La “U” Girls Hoops vs. Correcaminos de Colón 1:00p.m. Aguilas de Río Abajo vs. Amazonas de Coclé 3:00p.m. Atlético Nacional vs. Club Deportivo Panteras.

(Fepaba)