El panameño Colin Castleton, comandó el triunfo de Florida Gators sobre Ole Miss Rebels

Colin Castleton de 6 pies 11 pulgadas, anotó 21 puntos, registró su máximo en la carrera personal en rebotes con 10 en total y dio 8 "tapones" y 3 asistencias. En tiros de campo Castleton se fue de 6/12 y en tiros libres de 9/12.

The block by @Castleton_ & the shot by @_NoahLocke.We finished the game on a 20-2 run 😎 #GoGatorspic.twitter.com/zRcqp8Kaha