Charles Barkley reacciona a resultado de prueba del coronavirus

"Recibí los resultados de mi prueba COVID-19 esta mañana y son negativos", dijo Barkley en un comunicado publicado por Turner Sports.

"Me gustaría agradecer a todos por comunicarse y preocuparse. Manténganse a salvo y tomen las medidas necesarias para ayudar a garantizar su bienestar", agregó.

El actual analista había llamado a su programa en TNT el 12 de marzo para decir que no se sentía bien y que se estaba aislando a sí mismo y sometiéndose a pruebas de detección del coronavirus.

"Estoy un poco en el limbo en este momento. Espero, realmente espero, que solo sea un error", destacó Barkley a "Inside the NBA" en ese entonces. "Estuve en Nueva York a principios de esta semana. Cuando llegué a Atlanta, simplemente no me sentía bien", añadió.

Antes del viaje a Nueva York, Barkley, de 57 años, estaba con Los Angeles Angels el 2 de marzo en Mesa, Arizona, para un juego de entrenamiento de primavera contra los Chicago Cubs.

El mánager de los Angelinos, Joe Maddon, dijo la semana pasada que ningún jugador o entrenador del había mostrado síntomas de coronavirus después de la visita de Barkley.

FUENTE: ESPN DEPORTES