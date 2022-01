El alero DeRozan lideró a los Bulls con 28 puntos, acertando 8 de 24 tiros desde la pintura y 11 de 12 tiros libres. Coby White agregó 24 tantos y Zach LaVine 17 para ayudar a Chicago a ganar su sexto juego consecutivo.

WATCHING THIS OVER AND OVER DEMAR DEROZAN GAME WINNER@NBCSChicago | @DeMar_DeRozan | #NBAAllStarpic.twitter.com/nd7NcXDkvq