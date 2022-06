Por Víctor Sánchez



Tras un año extraño en la que pasó hasta por tres equipos diferentes, el alero Juancho Hernangómez estrena "Garra", una ambiciosa película de Netflix en la que es protagonista junto a Adam Sandler.

El estreno será en la plataforma de Netflix el 8 de junio. De paso, el madrileño reflexiona sobre su carrera y su porvenir en el aire.

"La vida es una puta atracción y me encanta que sea así", asegura Juancho.

El jugador formó parte de las plantillas de los Boston Celtics y San Antonio Spurs donde no lograría tener gloria. Luego de esto buscaría recuperar su nivel en el equipo de Utah Jazz de la ciudad de Salt Lake City.

Hernangómez, de 26 años, destacó en la serie de los Jazz frente a los Mavericks de Doncic. Aunque los de Salt Lake City acabaron perdiendo 4-2.

El basquetbolista sorprendió en una entrevista al momento de hablar sobre su paso en los Celtics.

Juancho Hernangómez expreso a Generación NBA de Movistar + que el ambiente no era el idóneo, al menos para él, pese a que el equipo iba pasando rondas de playoffs y ahora se encuentra batallando en las finales contra los Warriors.

"Fue muy duro. No había ninguna comunicación. No sabía lo que querían de mí. Había jugadores superegosístas y no había cohesión grupal. Allí perdí un poco mi amor por el baloncesto"

Al ser preguntado sobre las informaciones que le sitúan cerca de volver a Europa en equipos como el Madrid o el Barça.

"Quiero continuar en la NBA. Aún no me veo volviendo a Europa. Sin faltar el respeto a la ACB, más bien al contrario, porque no lo vería como un paso atrás en mi carrera. Cuando hablan de Madrid, Barça o CSKA ni me importa, yo no soy aficionado a ningún equipo de baloncesto."

El jugador buscará continuar en la NBA a partir de julio con un nuevo contrato, debido a que el español ahora puede ser agente libre, ya que tiene un año más de contrato, aunque no está garantizado del todo. El mercado se abrirá, para él y los demás, a finales de junio.