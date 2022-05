Tatum logró 46 puntos y 7 triples para que los Celtics colocaran el empate 3-3 en la serie y arruinaran las esperanzas del Fiserv Forum de Milwaukee de celebrar el pase a las Finales del Este, donde esperan los Miami Heat.

Antetokounmpo, que se encargó de 44 de los 95 puntos de los Bucks y capturó 20 rebotes, no tuvo apoyo suficiente y ahora los vigentes campeones de la NBA se jugarán su futuro en el séptimo juego del domingo en el TD Garden de Boston.

