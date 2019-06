Antetokounmpo jugará con Grecia el Mundial de baloncesto

"Quiero estar allí para ayudar a mi país a hacer algo importante", señaló el jugador conocido como 'The Greek Freak'.

"No he hablado con el entrenador para saber en qué posición voy a jugar. Que juegue de uno o cinco (base o pívot) me da igual. Quiero jugar, soy un jugador de básquet", añadió el jugador de 24 años.

Antekounmpo, que ha jugado 38 partidos con la selección griega, es hijo de emigrantes nigerianos.

Hace tres días se convirtió en el segundo jugador europeo después del alemán Dirk Nowitzki (Dallas-2007) en recibir el prestigioso trofeo de MVP.

En la NBA desde 2013, Antetokounmpo terminó la temporada regular con un promedio de 27.7 puntos, 12.5 rebotes y 5.9 asistencias por juego, las mejores estadísticas de su carrera.

En la primera ronda del Mundial de China Grecia competirá con Brasil, Nueva Zelanda y Montenegro, en el grupo F de la competición.

AFP.