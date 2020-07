Los Angeles Lakers anuncian fichaje del veterano J.R. Smith

Smith, de 34 años, sustituirá en la plantilla a Avery Bradley, quien renunció a jugar en Orlando por motivos familiares.

"Smith ocupa el noveno lugar de la historia en triples anotados en la postemporada y el cuarto lugar en triples anotados en las finales de la NBA", destacaron los Lakers en un comunicado.

El fichaje, que ya había sido avanzado el lunes por medios estadounidenses, se hizo oficial este miércoles, jornada en que los equipos de la NBA deben definir la lista de jugadores que competirán en el final de la temporada.

OFFICIAL: Welcome to the squad, @TheRealJRSmith! pic.twitter.com/EW7S7RLktc