Alex Rodríguez se prepara para comprar a los Timberwolves de la NBA

El ex jugador de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, y el multimillonario Marc Lore están finalizando un trato para comprar los Minnesota Timberwolves del propietario mayoritario Glen Taylor, dijeron fuentes a ESPN.

Según reportó Adrian Wojnarowski en su cuenta de Twitter, @wojespn, Taylor continuará con el control total del equipo durante dos años antes de que Rodríguez y Lore se hagan cargo en 2023.

“Esperamos entrar en esta fase del proceso con Glen Taylor. Nuestro respeto por él y el legado que ha construido sientan una base increíble para lo que está por venir. Estamos entusiasmados con la perspectiva de conocer la organización, al talentoso equipo y sus increíbles fanáticos", declararon de manera conjunta ARdo y Lore.

Former Major Leaguer Alex Rodriguez and billionaire Marc Lore are finalizing a deal to purchase the Minnesota Timberwolves from majority owner Glen Taylor, sources tell ESPN. Taylor will continue full control of team for two years before Rodriguez and Lore take over in 2023.