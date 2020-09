Alex Caruso y el tiro que sentenció el partido: “Lo he practicado con LeBron James todo el año”

Pero en la siguiente posesión, LeBron James tomó el control de las cosas. Intentó atacar la canasta y en la esquina halló a Alex Caruso, quien en el catch and shoot sentenció el encuentro 108-100 con el reloj con 35 segundos. Y vaya triple que encestó.

El encuentro que dio fue excelente: 16 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 1 robo en 29:43 minutos de acción y formó parte del quinteto que cerró el duelo.

"No pienso mucho en el tiro, sólo intento que sea natural. Le dije a Mike Trudell (reportero) después del partido que he practicado ese triple en la esquina con LeBron todo el año, sabiendo que toma las decisiones correctas y estaba abierto en la esquina. Sólo se trata de tener la valentía y no fallar y es quien soy. Cuando el partido está en la línea, soy un competidor, intento ganar", dijo Alex al término del encuentro.

HIGHLIGHTS: @ACFresh21 comes up clutch with 16 points and the dagger at the end of Game 4. pic.twitter.com/QcR1Dm9IUC